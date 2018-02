MP chama CET para regularizar sinalização na Marginal

Segundo Maria Amelia Nardy Pereira, promotora de Justiça de Habitação e Urbanismo, a reunião dará continuidade aos encontros que já eram feitos com o ex-presidente da CET Alexandre de Moraes para tentar solucionar irregularidades encontradas durante um inquérito aberto por ela no ano passado a fim de apurar a falta de sinalização horizontal em vias de toda a cidade.

Esse novo inquérito, especialmente sobre a Marginal do Tietê, está baseado em uma vistoria feita no mês passado por um engenheiro assistente da promotora, no qual foram constatadas diversas irregularidades na sinalização horizontal da via, as quais confundem os motoristas, como sobreposições de faixas antigas e aquelas pintadas recentemente.

Durante a investigação, foi constatado também um grande número de acidentes provocados pela sinalização ruim, transformando a Marginal do Tietê em uma das vias mais perigosas da cidade, de acordo com a opinião da promotora. "As irregularidades em vários trechos aumentaram ainda mais a partir dos trabalhos para a ampliação da Marginal."

Além da vistoria, as diversas reclamações de motoristas que utilizam a Marginal do Tietê contribuíram para a decisão de cobrar uma definição sobre as sinalizações. "Vou cobrar do novo presidente uma regularização imediata desses problemas", explicou.

De acordo com a promotora, a reunião deve ser marcada para a próxima semana, e o prazo para a regularização deve ser o menor tempo possível. "A CET alega que as obras de ampliação da Marginal ainda não estão prontas, mas, se não estão, por que trechos foram liberados ao tráfego sem sinalização correta?", questionou.