MP com incentivos fiscais, só depois da eleição A Medida Provisória que deverá instituir incentivos fiscais para a produção de semicondutores e equipamentos de TV digital deverá ser editada somente depois das eleições. Segundo o ministro das Comunicações, Hélio Costa, a demora não tem relação direta com as eleições e se deve ao fato de o assunto ser polêmico e exigir a participação de vários setores do governo. A palavra final sobre o assunto, segundo ele, é do presidente da República. Na semana passada, o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, disse que já havia assinado a MP. ´Se assinou, ele assinou sozinho´, disse Costa. Ele disse que ainda não há nada decidido sobre o lugar em que seria instalada uma fábrica de semicondutores. Mas reiterou que há três lugares com mais chances: Rio Grande do Sul, Minas Gerais e a Zona Franca de Manaus. A cooperação do Japão para a instalação dessa fábrica foi um dos pontos negociados pelo governo brasileiro para a adoção do padrão japonês de TV digital. Costa e Furlan já expuseram publicamente suas divergências sobre a MP dos semicondutores, principalmente em relação ao local de produção do conversor de sinais digitais em analógicos, se na Zona Franca de Manaus, como defende Furlan, ou em outras regiões, como quer Hélio Costa.