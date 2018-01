MP dá isenção fiscal a semicondutores A indústria de semicondutores receberá incentivos fiscais para a produção local de componentes e também para atrair o interesse de investidores internacionais. Os incentivos farão parte de uma MP que o governo deve editar em breve e que estabelecerão benefícios maiores do que a isenção a ser concedida aos fabricantes de conversores de sinal analógico para digital. A informação foi divulgada pela ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, nesta quinta, dia 14. Os semicondutores são essenciais para a instalação da televisão digital. Embora não tenha dado detalhes sobre a MP, ministra afirmou que a intenção do governo brasileiro é ter uma indústria de semicondutores altamente competitiva no mercado internacional. "Para ser competitivo, é preciso a isenção de impostos. Só assim vamos atrair investidores." O Brasil optou pelo sistema de TV digital do Japão.