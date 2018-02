MP dá mais transparência às fundações de pesquisas As novas regras para o funcionamento das fundações de pesquisa deverão não apenas blindar as instituições contra abusos, mas garantir que seu principal papel seja executado: o de fazer a ponte com o mercado empresarial. A avaliação da secretária de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), Maria Paula Dallari Bucci, é que esse processo ocorra a médio prazo, mas de forma consistente. "As universidades vão se familiarizar com as facilidades concedidas pelos decretos e, pouco a pouco, a fundação terá outra finalidade", disse.