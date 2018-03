MP dá parecer a favor da extradição de Abadía para EUA O procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, deu parecer pela extradição do megatraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía para os Estados Unidos. No documento, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador diz não haver impedimento legal para a extradição do criminoso. O parecer do Ministério Público (MP) será levado ao plenário do Supremo. O pedido será relatado pelo ministro Eros Grau e ainda não tem prazo para ser julgado. No pedido de extradição da justiça norte-americana, Abadía é acusado de conspiração para efetuar lavagem de dinheiro, conspiração para o tráfico internacional de cocaína e homicídio. Na avaliação do procurador, os documentos encaminhados pelos Estados Unidos dão "indicações seguras sobre o local, data, natureza e circunstâncias" da prática desses crimes. Todos os delitos, de acordo com o procurador, estão incluídos em tratados de extradição assinados por Brasil e EUA. O fato de Abadía responder a processo por lavagem de dinheiro no Brasil também não é impedimento para a extradição. De acordo com o procurador, cabe ao presidente da República avaliar a "conveniência e oportunidade" de extraditar o traficante antes de concluído o processo no Brasil. No documento, Antonio Fernando de Souza fez apenas uma restrição ao processo de extradição: os Estados Unidos devem, formalmente, assumir o compromisso de trocar uma eventual condenação à prisão perpétua ou à morte por uma pena de prisão com o prazo máximo de 30 anos, tempo máximo que o criminoso poderia ficar preso no Brasil.