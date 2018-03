MP denuncia 2 por divulgação de pornografia infantil

Segundo o MPF, o técnico em informática usou um programa de compartilhamento de arquivos, entre 2006 e 2007, no qual disponibilizou 15 imagens e vídeos com cenas pornográficas e de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Em seu HD foram encontradas milhares de imagens envolvendo crianças e adolescentes em situações de cunho pornográfico e sexual, segundo o MP.

O engenheiro naval também usou o mesmo software de compartilhamento de arquivos para disponibilizar, no período de 13 a 24 de março de 2008, 1.613 arquivos de vídeo e foto com cenas pornográficas e de sexo explicito envolvendo menores. O MPF-SP já denunciou quatro pessoas após as Operações Carrossel I e II. Em 2008, um dos investigados pela PF foi preso em flagrante e o processo desse acusado já corre na Justiça Federal de São Paulo.