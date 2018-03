MP denuncia oito bombeiros no caso da boate Kiss O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou nesta segunda-feira, 19, oito bombeiros por falhas relacionadas à tragédia da boate Kiss. Nenhum deles foi acusado por ações que resultaram na morte de 242 pessoas durante o incêndio, na madrugada de 27 de janeiro, ou posteriormente, em hospitais.