MP descobre golpe contra credores de precatórios no RS O Ministério Público (MP) detectou uma fraude de pelo menos R$ 14 milhões cometida por escritórios de advocacia e funcionários de tabelionatos e do Tribunal de Justiça contra credores de precatórios do Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 25, mesmo dia em que os promotores envolvidos com ao caso e policiais militares cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre. Ao todo, são investigados 23 suspeitos. Pelo menos 11 pessoas foram vítimas do esquema.