MP insiste em multar Google Brasil; empresa alega não cuidar de Orkut A pedido do Ministério Público Federal (MPF), a Justiça Federal Criminal de São Paulo determinou que, a partir desta sexta-feira, a Google Brasil Internet tem 15 dias para entregar dados sobre a quebra de sigilo telemático de comunidades e perfis do Orkut, algo que a empresa até agora se recusou a fornecer. Caso a decisão seja contrariada, o Google pagará uma multa diária de 50 mil reais para cada ordem descumprida. A decisão foi tomada pelo juiz José Marcos Lunardelli, da 17ª Vara Federal Cível. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo, Sergio Suiama, ingressou com a ação no último dia 22, pedindo 200 mil reais de multa para cada ordem judicial de quebra de sigilo de dados descumprida. No mérito da ação, que será apreciado no final da ação, o MPF pede indenização de R$ 130 milhões pelo dano já causado à sociedade brasileira pelo obstáculo causado às investigações (o valor equivale a 1% da receita bruta do grupo Google no mundo em 2005) e o fechamento da empresa no país, caso a Google Brasil persista em descumprir as ordens. Obrigações Segundo o juiz Lunardelli, "não há dúvida de que é dever do Estado brasileiro investigar e reprimir as condutas delituosas praticadas por brasileiros no Orkut, conforme estabelece o Código Penal, que fixa a lei brasileira como aplicável aos nacionais que praticam crimes de pornografia ou racismo ou outros delitos no serviço Orkut mantido pela Ré". Ainda, segundo o juiz, "é peculiar" o fato de a Google Brasil não cumprir as ordens da Justiça Federal Brasileira sob o argumento de que é apenas um escritório de marketing e vendas. Uma postura cômoda e complacente". Para o procurador Sergio Suiama, a liminar é uma vitória da sociedade. "Nenhuma empresa multinacional aqui instalada está acima das leis e da Justiça brasileira. Essa vitória é de toda a sociedade, que poderá, a partir de hoje, exigir que a Google preste um serviço adequado e responda pelos danos causados às crianças e aos consumidores do país.", afirmou. Defesa O Google Brasil já se manifestou diversas vezes sobre os pedidos do MP, dizendo que não é responsável pelo Orkut. A empresa insiste que todos os pedidos de quebra de sigilo de usuários ou comunidades sejam encaminhados para a representação do Google Inc. no país, que é de responsabilidade do escritório de advocacia Noronha Advogados.