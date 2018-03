MP pede afastamento de deputado envolvido em mortes O deputado estadual Cícero Ferro (PMN) poderá ser afastado do mandato novamente, por determinação do Tribunal de Justiça de Alagoas. O pedido de afastamento foi feito pelo Ministério Público Estadual, com base na suposta participação de Ferro como mandante em dois homicídios no Estado. Além do afastamento, Ferro pode ser preso acusado por ordenar as mortes do vereador Fernando Aldo e de seu primo Jacó Ferro.