MP pede internação de J. por sequestro e homicídio

O menor é considerado uma das principais testemunhas do inquérito policial que investiga o caso. A Polícia Civil mineira já solicitou à Justiça a autorização para uma acareação entre ele e outros investigados. O pedido do promotor pelo envolvimento de J. no suposto homicídio foi baseado no dolo eventual. O adolescente alegou que a intenção era dar um "grande susto" em Eliza.

"Mesmo que o menor não queira diretamente o resultado morte da vítima (dolo direto), acabou contribuindo para a ocorrência desse evento, no mínimo, aceitando o seu resultado, já que levou a vítima até o local da execução do crime, lá permanecendo, ainda que em cômodo ao lado, sem que, em nenhum momento, tenha se manifestado de forma contrária a esses graves atos ou sequer desistido do cometimento deles", escreveu Alves. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a medida de internação deve ser aplicada pelo prazo mínimo de seis meses até três anos.