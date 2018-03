MP pede libertação de acusado por chacina de Unaí A demora no julgamento da chamada Chacina de Unaí obrigou o Ministério Público Federal (MPF) a requerer à 9ª Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte a libertação de um dos réus acusados de participação do assassinato de quatro servidores do Ministério do Trabalho, em 28 de janeiro de 2004. O MPF informou hoje que na última terça-feira protocolou o pedido de libertação de Humberto Ribeiro dos Santos, denunciado pelos crimes de favorecimento pessoal e formação de quadrilha.