MP pede prisão de goleiro do Flamengo por sumiço de ex-namorada A polícia do Rio de Janeiro está na porta da casa onde mora o goleiro Bruno do Flamengo no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, à espera de uma decisão da Justiça sobre um pedido de prisão temporária contra o atleta. O jogador é suspeito de envolvimento no desaparecimento da ex-namorada Eliza Samudio.