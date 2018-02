MP prende 37 acusados de tráfico de drogas em Curitiba O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, prendeu na tarde de hoje 37 acusados de participar de quadrilhas de tráfico de drogas em Curitiba. Desses, 33 tinham mandados expedidos pela Justiça e quatro acabaram detidos em flagrante por porte de arma ou drogas. Outras dez pessoas ainda são procuradas por policiais do Gaeco, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Também foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão, com recolhimento de drogas, dinheiro, sete armas, três motos e sete automóveis. "A operação partiu das investigações sobre pessoas vinculadas a esses traficantes", afirmou o coordenador do Gaeco e procurador de Justiça, Leonir Batisti.