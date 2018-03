MP quer que Supervia indenize passageiros em R$ 1 mi O Ministério Público pediu hoje à Justiça que condene a Supervia a pagar indenização de R$ 1 milhão, no mínimo, para reparar os danos morais e materiais causados aos passageiros da Supervia. A Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte pediu ainda, em caráter liminar, que a Supervia impeça seus trens de circularem com as portas abertas.