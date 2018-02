MP questiona tratamento de esgoto em Campinas, SP

Em Americana, o promotor de Justiça Ivan Carneiro Castanheiro pede ao órgão informações relativas à coleta, afastamento e tratamento de esgoto. O MP também requer informações sobre o grau de eficiência na Estação de Tratamento de Esgoto Carioba.

Em Atibaia, a prefeitura não explicou e nem comprovou as razões do atraso em algumas etapas das obras relativas à coleta e tratamento de esgoto, compromissadas com o MP por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em 2008. Com base nas respostas às informações solicitadas, o MP vai definir quais providências poderão ser adotadas.

Por meio de inquéritos civis, ações civis públicas e TACs, o Ministério afirmou que também acompanha a situação nas cidades de Campinas, Paulínia, Hortolândia, Valinhos, Sumaré e Nova Odessa.