MP recebe inquérito sobre morte de cinegrafista O delegado Maurício Luciano , da 17ª DP (São Cristóvão), chegou às 16 horas desta quinta-feira à sede do Ministério Público do Rio para entregar à promotora Vera Regina de Almeida o inquérito que apurou a morte do cinegrafista da TV Bandeirantes Santiago Andrade, de 49 anos.