MP reestrutura carreira e salário de policial federal

Segundo a MP, o valor do subsídio de agente, escrivão e papiloscopista, da classe especial, por exemplo, passa de R$ 11.879,08 para R$ 13.304,57, a partir do dia 20 de junho, subindo novamente para R$ 13.756,93, em 1º de janeiro do ano que vem. Servidores enquadrados em outras classes da carreira também são beneficiados com reajuste salarial. O texto ainda aumenta o valor de gratificação de desempenho de perito federal agrário.

A medida ressalva que "os pagamentos dos aumentos remuneratórios" são condicionados à existência de dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.