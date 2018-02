MP-RJ denuncia cabo do Bope por morte de inocente O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou por homicídio doloso (quando há intenção de matar) o cabo do Batalhão de Operações Especiais (Bope) Leonardo Albarello, que matou um fiscal de supermercado que segurava uma furadeira, em maio deste ano, no Rio.