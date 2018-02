MP-RJ denuncia dono de empresa por estelionato

De acordo com a denúncia, ele vendeu pelo menos 66 pacotes de viagem de 24 dias, passando pela Grécia, Egito, Israel e Turquia, com conexão em Paris. O pacote turístico, denominado de "Caravana à Terra Santa", tinha também finalidade religiosa, pois teria a liderança de um pastor. Ele fez com que os pacotes fossem vendidos e adquiridos por dezenas de religiosos da religião batista.

Os clientes pagaram pelo pacote, à época, o que agora equivale a aproximadamente R$ 10 mil cada um. A viagem seria realizada de 4 a 28 de janeiro de 2011, mas, na véspera do passeio, José Cláudio cancelou a viagem e não devolveu o dinheiro. A agência fica no Centro de Niterói.

Os consumidores teriam direito à passagem aérea pela companhia francesa "Air France", hospedagem em hotéis de categoria turística superior, regime de meia pensão, ingressos nos locais de visitação, transporte em ônibus especial de turismo climatizado, guia em português durante todo o percurso e seguro básico de viagem.

O denunciado é suspeito de praticar golpes em Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. A pena máxima é de cinco anos para cada crime de estelionato cometido por José Cláudio.