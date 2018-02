MP-RJ denuncia milícia conhecida como 'Liga da Justiça'

Hoje, foi apreendido um computador e duas garruchas na casa da namorada do policial militar Carlos Ari Ribeiro. "Batman", Carlos, além de Ricardo Coelho da Silva e Maciel Valente de Souza estão envolvidos no assassinato de Alexandre Luiz Pinheiro Gouvêa. A vítima foi morta no dia 13 de março do ano passado, numa área comercial de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Gouvêa era considerado um obstáculo à atuação da milícia na área. Dos quatro denunciados, três já estão presos. Apenas Ricardo Coelho da Silva está foragido.