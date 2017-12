MP-RJ denuncia suspeitos por morte de cinegrafista O Ministério Público do Estado do Rio denunciou nesta segunda-feira, 17, à Justiça os dois manifestantes suspeitos de acionar o rojão que matou o cinegrafista da TV Bandeirantes Santiago Andrade, de 49 anos, durante um protesto contra o aumento das passagens de ônibus municipais no Centro do Rio de Janeiro, no último dia 6.