MP-RJ pede prisão de envolvidos em agressão em boate O Ministério do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) requereu a prisão temporária por 30 dias do capitão da Polícia Militar Alexandre da Silva e do taxista Marcelo da Silva Maia por tentativa de homicídio contra um homem dentro de uma boate na Ilha do Governador, na madrugada do dia 9 de dezembro.