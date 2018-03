MP-RS deflagra segunda operação contra fraude do leite

Os empresários Antenor Pedro Signor e Adelar Roque Signor e o funcionário deles, Odirlei Fogalli, foram presos nesta manhã no município de Rondinha. Na noite dessa terça-feira, 21, o empresário e vereador de Horizontina, Larri Lauri Jappe, também foi detido pelo MP. Jappe, que já estava sob a investigação do Ministério, teve sua prisão preventiva decretada após escutas telefônicas comprovarem que ele pretendia fugir do País.

De acordo com informações do MP-RS, somente no município de Rondinha onze laudos do Ministério da Agricultura confirmaram a presença de formol no leite cru entre os meses de fevereiro e maio deste ano. No total, 113 mil litros de leite foram considerados impróprios para o consumo. Esse produto era vendido para a Confepar, grupo de cooperativas agropecuárias no norte do Paraná. As investigações apontam que Daniel Villanova, já denunciado pelo MP, como responsável pelo contato entre os transportadores e as cooperativas.

A segunda fase da operação "Leite Compensado" pretende combater a fraude do leite em outros dois núcleos do Estado gaúcho, segundo o promotor Mauro Rockenbach, responsável pela a ação. Além das prisões, foram apreendidos nesta manhã três caminhões utilizados para o transporte de leite e notas fiscais que compravam a compra de ureia, além de dados sobre o recolhimento da bebida com os produtores.

Segundo Rochenbach, a indústria leiteira da região estava ciente desde fevereiro deste ano que não deveria utilizar o leite cru recebido dos posto de resfriamento onde os laudos comprovaram a presença de formol . No entanto, não há como atestar se a medida foi ou não cumprida. "Quem deve responder isso são os responsáveis por cada empresa", afirmou o promotor.