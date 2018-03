MP-RS detecta mais fraudes no leite e prende três O Ministério Público do Rio Grande do Sul deflagrou a quinta-feira, 8, fase da Operação Leite Compen$ado para cumprir três mandados de prisão e 15 de busca e apreensão, com apoio da Brigada Militar, nesta quinta-feira. Desta vez a investigação detectou adulteração no leite dentro de indústrias. Nas anteriores, descobriu fraudes praticadas por transportadores.