MP-RS vê indícios de fraude nas transportadoras de leite

Assim como nas duas indústrias, foram recolhidos sacos de soda cáustica, bicarbonato de sódio, sal e ureia também em instalações de empresas responsáveis pelo recolhimento do leite na propriedade rural e entrega para o beneficiamento, segundo informação divulgada nesta sexta-feira, 9, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul.

A Justiça expediu mandados de busca e apreensão de 34 caminhões, mas somente 16 foram encontrados. Os promotores envolvidos com a operação vão colher depoimento dos transportadores nos próximos dias. A denúncia à Justiça deve ser feita até o final da semana que vem.