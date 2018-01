MP-SP denuncia três por morte de estudante na Unicamp O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) denunciou nesta quinta-feira, 10, três pessoas pelo assassinato do estudante da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Dênis Papa Casagrande, de 21 anos, que levou uma facada e foi espancado durante uma festa clandestina dentro do câmpus, em 21 de setembro. Maria Tereza Peregrino, de 20 anos, que admitiu ter dado a facada, seu namorado, Anderson Mamede, de 20 anos, e André Motta, de 22 anos, foram denunciados por homicídio triplamente qualificado. O promotor Fernando Vianna Neto considerou que o crime foi cometido por motivo fútil, de maneira cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima.