MP-SP pede processo contra delegado e investigador Em quatro dias, o Ministério Público (MP) pediu à Justiça a abertura de duas ações de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito contra dois membros da Polícia Civil da Baixada Santista e suas mulheres: o delegado da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Guarujá, Estevam Gabriel Urso, e Adriane Pereira Barbosa Urso; e o investigador-chefe da seccional de Santos, José Márcio Areda, e sua mulher, Teresa Sampaio de Souza. Ambas as ações pedem a indisponibilidade de bens dos casais. As duas investigações foram feitas após denúncias obtidas pelo Grupo de Autuação Especial Regional para Repressão do Crime Organizado (Gaerco) no blog do delegado Roberto Conde Guerra. A ação contra o delegado da Ciretran e sua esposa foi ajuizada ontem. Os promotores desconfiaram do fato de o casal ter pago mais de R$ 1 milhão na compra de um apartamento que está sendo construído na praia do Gonzaga, em Santos, baseando-se no fato de que um delegado de polícia ganha salário de R$ 2.500,00 e que a sua esposa é funcionária pública (dentista) da prefeitura de São Vicente. O casal já desembolsou R$ 1.774.965,00 na compra do imóvel, que terá condomínio estimado em R$ 2.500,00. Já contra o investigador-chefe, os promotores apuraram que ele adquiriu a partir de 2002 em seu nome e usando sua companheira Tereza, de 22 anos, como testa de ferro, vários imóveis que juntos somam R$ 697.220,00. Impetrada na sexta-feira, a ação contra Areda pede ainda seu afastamento imediato do cargo.