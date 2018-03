MPE do Rio pede condenação de filho de Eike por morte O Ministério Público Estadual (MPE) do Rio pediu a condenação de Thor Batista, filho do empresário Eike Batista, no processo em que é acusado pela morte do ciclista Wanderson Pereira dos Santos, atropelado por Thor em março de 2012. O processo, que tramita na 2.ª Vara Criminal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, está na fase de alegações finais. Na manifestação, apresentada no dia 9, o Ministério Público pediu a condenação de Thor, a suspensão da habilitação para dirigir e o pagamento de multa no valor de R$ 1 milhão, a ser convertida em alimentos para instituições de reabilitação de vítimas de acidentes.