MPF-BA pede investigação na escolha de livros didáticos O Ministério Público Federal (MPF) na Bahia requisitou hoje à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar os casos de falsificação de assinaturas de professores em formulários do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para escolha de livros didáticos destinados a escolas públicas de Salvador. No requerimento, o MPF pede à PF para ouvir os docentes que tiveram seus nomes utilizados indevidamente na seleção de obras que tratam de disciplinas diferentes das que lecionam ou na indicação de publicações para escolas com as quais não têm relações trabalhistas. Com o pedido, as investigações, até agora restritas à esfera cível, passam a ser apuradas também criminalmente. De acordo com a procuradora da República Juliana Moraes, que assina o pedido de investigação por parte da PF, não há mais dúvidas sobre a existência de fraudes no processo da escolha dos livros, mas os depoimentos e documentos conseguidos até o momento ainda são insuficientes para indicar a quem a fraude beneficia e sua dimensão.