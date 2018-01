MPF e SaferNet assinam acordo contra pedofilia e racismo online A Procuradoria da República no Estado de São Paulo (PR-SP) e a ONG Safernet Brasil assinaram hoje, dia 29, protocolo de cooperação técnica visando a troca de informações para facilitar o combate a crimes digitais como pornografia infantil e racismo. Um dos objetivos da cooperação é centralizar o recebimento, encaminhamento e acompanhamento on-line de denúncias. O Ministério Público Federal em São Paulo mantém há mais de dois anos um Grupo de Combate a Crimes Cibernéticos, que hoje conta com cinco procuradores e foca sua atuação em crimes como pedofilia online. A ONG Safernet Brasil, sediada na Bahia, atua em todo o país denunciando a prática de crimes na internet e promovendo os Direitos Humanos na rede, e desde o início do ano tem cooperado com investigações do MPF. Em fevereiro, apresentou uma representação contra as empresas Google Brasil pedindo esclarecimentos por crimes praticados no site de relacionamentos Orkut (subordinado ao Google) e entregou ao MP um relatório detalhado denunciando crimes na rede, dentre os quais dezenas de denúncias contra comunidades do Orkut sobre pedofilia e que pregavam racismo e outras formas de discriminação.