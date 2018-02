MPF-GO investiga funcionamento precário de hospitais

O MPF-GO enviou ofício para o Serviço de Auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde em Goiás (Denasus/Seaud-GO), requisitando, no prazo de 180 dias, realização de auditorias para apurar a adequação, a qualidade e a efetividade dos serviços de saúde ofertados aos usuários do SUS.

Serão alvo de auditorias as seguintes unidades de saúde: Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), Hospital Geral de Goiânia (HGG), Hospital de Doenças Tropicais (HDT), Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (HUAPA), Hospital de Urgências de Anápolis (HUHS), Hospital de Urgências da Região Sudoeste (HURSO) e Hospital Materno Infantil (HMI).