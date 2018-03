MPF libera funcionárias grávidas em razão da gripe suína

De acordo com o MPF, as grávidas deverão apresentar à área de recursos humanos da respectiva unidade administrativa, no prazo de três dias úteis, a contar da última sexta-feira, atestado médico que comprove a gravidez. Já as áreas de recursos humanos vão registrar o afastamento no sistema de controle de frequência como abono. De acordo com o artigo 5º da portaria, o secretário-geral, mediante parecer da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, poderá prorrogar o prazo de liberação.