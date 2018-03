MPF quer novo banco de olhos no Estado do Rio O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF-RJ) propôs uma ação civil pública contra a União e o Estado do Rio de Janeiro para que seja instalado em 90 dias um banco de olhos num hospital público. O único que existia no Estado, no Hospital Geral de Bonsucesso, foi fechado em 8 de junho. O MPF quer que a Justiça determine a cobrança de uma multa diária de até R$ 50 mil aos réus se eles não instalarem o banco em três meses, e a implantação de outras unidades, se a nova for insuficiente para atender à demanda. O Hospital Geral de Bonsucesso (HGB), onde ficava a unidade recém-fechada, que era privada, e o Hospital dos Servidores do Estado (HSE), com o maior serviço de oftalmologia no Estado, são citados na ação como dois hospitais federais com condições de abrigar um banco de olhos. Desde o fim da captação de tecidos oculares, a fila de transplantes de córneas ficou paralisada, prejudicando cidadãos que precisam recuperar a visão. Hoje, as cirurgias de transplante apenas acontecem em hospitais privados para quem adquire córneas no exterior.