MPF quer pacto para o setor de ferro-gusa O Ministério Público Federal (MPF) concentra esforços para incentivar a sustentabilidade na cadeia produtiva do ferro-gusa, matéria-prima do aço. O MPF quer que seja assinado um pacto entre a instituição, o setor empresarial, o governo do Pará e órgãos de controle ambiental para impedir a atuação de fornecedores ilegais de carvão vegetal, usado para a fabricação do ferro-gusa. "A cadeia produtiva do ferro-gusa é importantíssima, mas precisa buscar sua completa regularização", diz o procurador da República Daniel César Azeredo Avelino. / Afra Balazina e Karina Ninni