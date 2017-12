MPF recomenda ao Cade transferência de operações Anhanguera, em fusão com Kroton O Ministério Público Federal (MPF) emitiu parecer junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendando a transferência de ativos da Anhanguera no mercado de ensino à distância e no de graduação presencial considerados problemáticos, em relação à fusão da companhia com a Kroton.