MPF vai investigar rompimento de barragem no Piauí O Ministério Público Federal determinou a abertura de um procedimento investigatório para apurar responsabilidades no caso do rompimento da parede da Barragem Algodões I, no município de Cocal, 268 quilômetros ao norte de Teresina. O acidente já deixa quatro vítimas fatais e mais de 600 famílias desabrigadas, conforme boletim divulgado no começo da noite pela Polícia Militar. Cerca de 2,5 mil famílias tinham sido retiradas do local por precaução, e retornaram na última semana por determinação do engenheiro responsável pela obra, Luís Hernane de Carvalho.