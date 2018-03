MPL realiza hoje novo protesto em Fortaleza Estudantes do Movimento Passe Livre (MPL) planejam uma passeata para o final da tarde desta quinta-feira, 20, em Fortaleza. A concentração será na Praça Portugal, de onde os manifestantes pretendem sai para três locais: Palácio da Abolição (sede do Governo do Estado), Avenida Santos Dumont (centro financeiro de Fortaleza) e Avenida Beira-Mar.