MPL se emociona ao saber da redução da tarifa em SP Os integrantes do Movimento Passe Livre choraram ao saber da notícia da redução do preço das tarifas em São Paulo. O MPL recebeu a notícia da redução da passagem de ônibus na cidade de São Paulo pelo Grupo Estado, que antecipou a informação, e correu para acompanhar a coletiva feita pelo prefeito Fernando Haddad e pelo governador Geraldo Alckmin no início da noite desta quarta-feira. O grupo viu a entrevista em frente a uma TV em um bar da Rua da Abolição, no centro da cidade, fazendo uma grande festa no lugar quando o anúncio foi oficializado: revogação do aumento das tarifas de ônibus, trem e metrô, que retornam de R$ 3, 20 para R$ 3,00 à 0h da segunda-feira, 24.