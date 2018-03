MPRJ pede prisão de motorista que abusava de crianças O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou à Justiça o motorista de transporte escolar Carlos Inácio Coentro Portela por estupro de vulnerável e pediu a decretação da prisão preventiva dele. De acordo com a denúncia, Portela abusou sexualmente de duas crianças de 5 anos no fim do ano passado, em ocasiões distintas, na Ilha do Governador, zona norte do Rio.