MPT convocará quem emprega mão de obra de haitianos O Ministério Público do Trabalho convocará representantes de empresas que utilizam mão de obra de haitianos no processo produtivo no Estado de São Paulo para audiência no próximo dia 19, às 14 horas, na sede do MPT na capital paulista. O número de empresas notificadas será definido até o final desta semana, quando deve ser finalizado um mapeamento da procuradoria e do Ministério do Trabalho para localizar quais empresas empregam esses estrangeiros no Estado.