MS confirma mais dois casos de febre amarela A Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso do Sul confirmou ontem mais dois casos de febre amarela. Os pacientes são de São Paulo e pertencem à família de outra vítima de contágio. A doença foi contraída em janeiro, no município de Água Clara (MS). Até agora, seis casos de febre amarela já foram confirmadas no MS. Outras duas ocorrências - uma resultou em morte - estão em investigação. No Estado de São Paulo, seis casos de febre amarela também já foram confirmados. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, os pacientes passam bem. Já na região noroeste de São Paulo, mais quatro macacos foram encontrados mortos com suspeita de febre amarela. Dois animais estavam no município de Mendonça, um em Zacarias e outro em Ipiguá. Os corpos dos macacos foram encaminhados ao Centro de Zoonoses de São José do Rio Preto, onde serão submetidos a exames. O Instituto Adolfo Lutz já havia confirmado a doença em dois animais. Outros dois macacos, encontrados mortos recentemente, também podem ter sido contaminados. Na segunda-feira, um animal morreu em São José do Rio Preto. No final de semana, um macaco foi achado em Bady Bassit. As informações são do Jornal da Tarde