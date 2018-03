MS sedia edição 2008 da Showtec A Fundação Mato Grosso do Sul promoverá, de 13 a 15, em Maracaju, a edição 2008 do Showtec. O objetivo é difundir tecnologias para os diversos setores da agricultura, visando a melhorar a rentabilidade do produtor rural e garantir a sustentabilidade do agronegócio nacional. As novas tecnologias apresentadas para o público são resultado de estudos desenvolvidos nos principais centros de pesquisa agropecuária do Estado, como a Embrapa, e foram desenvolvidas especialmente para os Estados do Centro-Oeste. Serão apresentadas inovações sobre cultivares de soja convencional e transgênica; híbridos de milho e algodão; plantas para cobertura de solo; culturas de outono-inverno; plantio de oleaginosas para produção de biodiesel e de variedades de cana para produção de etanol; plantio consorciado de milho safrinha e pastagens e de forrageiras. Estão programadas ainda a apresentações de técnicas de reflorestamento e de integração lavoura-pecuária, além de novidades do setor de defensivos, fertilizantes, máquinas e implementos. A expectativa dos organizadores é a de que 9 mil pessoas participem do evento. Informações, www.fundacaoms.com.br.