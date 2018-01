MSN anuncia expansão para o MSN Spaces O MSN, serviço online da Microsoft, anunciou o lançamento da versão 10.6 do MSN Spaces, que permite a criação de sites pessoais, blogs e comunidades. O serviço, que conta com 6,4 milhões de usuários cadastrados no Brasil, terá agora canais para que as pessoas possam distribuir conteúdos em RSS (Really Simple Syndication) e que permitem automatizar a distribuição de notícias e novos posts em blogs, por exemplo (como os usados pelo portal Estadão para distribuir suas notícias - veja link ao lado). Outra novidade é que os canais RSS, também conhecidos como feeds, poderão ser incluídos nos endereços do MSN Spaces. Além disso, o serviço permitirá o acesso remoto ao álbum de fotos do usuário, que teve sua capacidade de armazenamento expandida para 500 MB. Outro recurso novo é a versão beta teste do Live Contacts, funcionalidade que dá ao usuário o poder de decidir quem terá acesso a suas informações de contato atualizadas automaticamente sempre que forem feitas alterações, além de fornecer permissões específicas por níveis de informação. Estas atualizações beneficiam o usuário com serviços capazes de facilitar buscas de informações e se conectar a outros internautas com mais agilidade.