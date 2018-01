MSN e GTalk: sua playlist exibida em tempo real Os programas de mensagens instantâneas, como o MSN e o Google Talk (ou GTalk), são as melhores ferramentas para mostrar em tempo real as músicas que você está ouvindo. Eles detectam as canções tocadas no Windows Media Player ou no iTunes. O nome das faixas e das bandas aparecem no computador dos seus amigos ao lado do seu nome do MSN ou do GTalk. Para ligar a detecção no MSN – também conhecido como Windows Live Messenger –, você deve entrar nas opções e acionar o item "mostrar informações de música do Windows Media Player como mensagem pessoal" (mais detalhes na página ao lado). Apesar de a configuração especificar apenas o tocador da Microsoft, a detecção também funciona no iTunes. Já no GTalk é mais simples acionar a ferramenta. Basta trocar o seu status (a barrinha de disponível, ocupado, logout, etc.) para "mostrar faixa de música atual". NO ORKUT Existe um programa extra do MSN que manda o nome da música para o seu perfil do Orkut. Primeiro baixe o Messenger Plus! Live em www.msgpluslive.com.br, que dá ao MSN recursos novos. Depois de instalar o aplicativo, faça o download do plug-in OrkutLive em http://tinyurl.com/OrkutLive. Durante a instalação, digite seu login e senha do Orkut. F.S.