MSN mandará torpedos para celulares no Brasil O programa de mensagens instantâneas MSN Messenger, da Microsoft, passará a mandar mensagens de texto, os populares torpedos, para aparelhos celulares das operadoras Vivo, Claro e TIM. O chamado MSN Mobile Messaging, lançado hoje, é um serviço que permite a troca de mensagens de texto entre o MSN Messenger e aparelhos celulares. Os usuários do MSN Messenger na versão 7.5 ou superior podem, a partir de hoje, cadastrar seu número de celular no aplicativo e assim passar a enviar e receber mensagens do computador para o celular. Toda vez que um contato cadastrado sair do Messenger seu status será automaticamente mudado para ?móvel?. ?Com o novo serviço, nossos usuários podem estar online em qualquer lugar, a qualquer momento e para quem realmente interessa?, diz Osvaldo Barbosa, diretor do MSN para o Brasil e América do Sul. Segundo dados da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, os 90 milhões de telefones celulares brasileiros enviam uma média de 600 milhões de torpedos todo mês. Para efeito de comparação, as mensagens trocadas pelo programa MSN Messenger no país superam os 600 milhões diariamente. Troca de mensagens O serviço de torpedos SMS do MSN Messenger utiliza a tecnologia da Yavox - empresa integradora de soluções para o mercado de transmissão de dados por telefonia celular. O envio de mensagens é cobrado na conta do telefone celular do cliente que enviar a mensagem e custará R$ 0.31, além dos impostos. Para utilizar, basta cadastrar o seu telefone celular e iniciar as conversas com seus amigos que estiverem ?móveis?. Antes de enviar a primeira mensagem a um contato móvel, o MSN Messenger solicitará que o usuário concorde com a cobrança, informe o número do celular, e sua operadora para habilitar o serviço. A mensagem aparecerá no celular do usuário como se fosse um Torpedo SMS e poderá ser respondida direto para a janela da conversa do MSN Messenger. Pelos termos do serviço, as conversas só podem ser iniciadas por meio do MSN Messenger.