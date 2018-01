MSN Messenger é o soft instantâneo mais usado O MSN Messenger da Microsoft leva a vantagem no mercado de aplicativos de mensagens instantâneas, com 61% do mercado, segundo um levantamento da consultoria comScore Networks. A empresa perguntou em uma pesquisa qual era o software de mensagem instantânea preferido dos usuários. Outros resultados interessantes revelaram que a Europa tem mais usuários desses aplicativos que os EUA: 82 milhões contra 69 milhões. Nos EUA, o MSN Messenger praticamente empata AOL Instant Messenger. Outra surpresa é que 14% dos usuários de todos os mensageiros também usam o popular Skype, software de comunicação que usa a tecnologia VoIP (voz sobre IP). O estudo da comScore mostra que, na América Latina, o uso do MSN equivale a 64% do total de usuários online, enquanto na Europa a representatividade é de somente 49% (nos EUA, apenas 37% dos internautas usam softwares do tipo). A pesquisa da comScore considerou os hábitos e preferências de 2 milhões de usuários em vários países.