MSN para Apple não suporta vídeos, mas há alternativas O MSN – programa de troca de mensagens mais popular do mundo e certamente do Brasil – pertence à Microsoft. E, embora a grande rival da Apple tenha publicado uma versão de seu programa para o Mac OS X, esta não suporta conversas com vídeo. Portanto, se você gostar de observar as reações dos seus amigos pela webcam enquanto tecla com eles , existem três opções. A mais trabalhosa consiste em instalar o Windows por meio do BootCamp do Leopard (veja como abaixo) e rodar a partir de lá o seu MSN. A desvantagem é que você não poderá trabalhar com os programas do Mac OS X, como o iPhoto ou o Automator, enquanto usa o MSN. Portanto, é melhor instalar os softwares aMSN (www.amsn-project.net/)ou o Mercury (http://mercury.im/). Nesses mensageiros, usa-se mesma identidade do MSN e você tem, portanto, a sua lista de contatos intacta. Ambos são gratuitos e suportam o videochat e o envio de mensagens offline. O visual pode ser personalizado e os menus não diferem muito do tradicional MSN.