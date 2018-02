MST da Base invade 16 fazendas no oeste paulista Integrantes do MST da Base, uma dissidência do Movimento dos Sem-Terra (MST) liderada por José Rainha Júnior, invadiu fazendas na madrugada desta sexta-feira, 15, nas regiões do Pontal do Paranapanema e Alta Paulista, no oeste do Estado. Foram ocupadas 16 propriedades rurais.