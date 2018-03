MST desocupa sede do Incra em Araraquara-SP Os cerca de 50 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) da região de Ribeirão Preto que haviam ocupado ontem o prédio da sede de Araraquara do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), saíram hoje do local. O grupo era formado por assentados e acampados de Ribeirão, Serra Azul e Serrana. Após uma reunião com a direção regional do Incra, os sem-terra optaram pela desocupação imediata. A ocupação foi pacífica e não houve depredação nas instalações da sede do Incra. Os sem-terra tinham pautas de reivindicações regionais, mas o principal objetivo era marcar a atuação na Jornada Nacional de Lutas do MST para pressionar os governos federal e dos Estados a desenvolverem a reforma agrária. Outra meta era marcar a Semana do Dia do Trabalhador Rural, que será comemorado sexta-feira.